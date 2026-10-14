OpenAI заявила, що ексспівробітник показав Apple плани її продуктів — The Verge

OpenAI заявила, що її колишній працівник перед переходом до Apple нібито забрав понад 100 файлів, пов’язаних із планами продуктів компанії. У поданні, внесеному в середу в межах спору про комерційні таємниці, OpenAI стверджує, що неназваний працівник надіслав ці матеріали на особистий обліковий запис, а згодом представив їх керівництву Apple.

Які дані могли потрапити до Apple

Як повідомляє The Verge, OpenAI вважає, що серед файлів були зображення щонайменше одного ще не представленого пристрою, відомості про постачальників, інженерні дані, проєктні файли, стандарти косметичного оздоблення та звіти щодо покриття й герметизації апаратних компонентів.

За даними OpenAI, матеріали представили керівництву Apple, зокрема віцепрезиденту компанії з операційної діяльності в Азії. Компанія також пов’язує цю презентацію з новим розумним дисплеєм Apple HomeView та іншими пристроями, які Apple представила цього тижня.

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Взаємні претензії компаній

OpenAI стверджує, що презентація відбулася кілька місяців тому, а Apple, маючи цю інформацію, активізувала просування продуктів із підтримкою штучного інтелекту. У поданні OpenAI висловила занепокоєння, що її конфіденційна інформація та комерційні таємниці можуть циркулювати всередині Apple, де інженери можуть використати їх під час роботи над майбутніми продуктами.

Водночас Apple у межах цього спору звинувачує OpenAI у викраденні конфіденційних документів і стеженні за прототипами апаратних пристроїв для створення власних продуктів. The Verge зазначає, що розроблення продуктів Apple зазвичай триває довго, а чутки про її розумний дисплей з’являлися роками.

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