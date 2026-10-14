OpenAI表示，其一名前员工在跳槽至苹果之前，据称带走了100多份与公司产品计划有关的文件。OpenAI在周三提交的一份与商业秘密纠纷有关的文件中称，这名未具名员工将这些材料发送到个人账户，随后向苹果管理层展示。

哪些数据可能流入苹果

据The Verge报道，OpenAI认为，这些文件包括至少一款尚未发布设备的图片、供应商信息、工程数据、设计文件、外观饰面标准，以及有关硬件组件涂层和密封的报告。

OpenAI称，这些材料被展示给苹果管理层，其中包括该公司负责亚洲运营的副总裁。该公司还将这次展示与新的Apple HomeView智能显示屏及苹果本周发布的其他设备联系起来。

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两家公司的相互指控

OpenAI称，这次展示发生在数月前，而苹果在掌握这些信息后，加大了对人工智能支持产品的推进力度。OpenAI在文件中表示担忧，其机密信息和商业秘密可能在苹果内部流传，工程师可能在开发未来产品时使用这些信息。

与此同时，苹果在这场纠纷中指控OpenAI窃取机密文件，并监控硬件原型以打造自己的产品。The Verge指出，苹果的产品开发通常耗时很长，关于其智能显示屏的传闻已流传多年。

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