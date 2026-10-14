OpenAI заявила, что ее бывший сотрудник перед переходом в Apple якобы забрал более 100 файлов, связанных с планами продуктов компании. В документе, поданном в среду в рамках спора о коммерческих тайнах, OpenAI утверждает, что неназванный сотрудник отправил эти материалы на личный аккаунт, а затем представил их руководству Apple.

Какие данные могли попасть к Apple

Как сообщает The Verge, OpenAI считает, что среди файлов были изображения как минимум одного еще не представленного устройства, сведения о поставщиках, инженерные данные, проектные файлы, стандарты косметической отделки и отчеты о покрытии и герметизации аппаратных компонентов.

По данным OpenAI, материалы представили руководству Apple, в том числе вице-президенту компании по операционной деятельности в Азии. Компания также связывает эту презентацию с новым умным дисплеем Apple HomeView и другими устройствами, которые Apple представила на этой неделе.

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Взаимные претензии компаний

OpenAI утверждает, что презентация состоялась несколько месяцев назад, а Apple, располагая этой информацией, активизировала продвижение продуктов с поддержкой искусственного интеллекта. В документе OpenAI выразила обеспокоенность тем, что ее конфиденциальная информация и коммерческие тайны могут циркулировать внутри Apple, где инженеры могут использовать их при работе над будущими продуктами.

В то же время Apple в рамках этого спора обвиняет OpenAI в похищении конфиденциальных документов и слежении за прототипами аппаратных устройств для создания собственных продуктов. The Verge отмечает, что разработка продуктов Apple обычно занимает много времени, а слухи о ее умном дисплее появлялись годами.

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