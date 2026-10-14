OpenAI oświadczyło, że jego były pracownik przed przejściem do Apple miał rzekomo zabrać ponad 100 plików związanych z planami produktów firmy. W piśmie złożonym w środę w ramach sporu dotyczącego tajemnic handlowych OpenAI twierdzi, że nienazwany pracownik wysłał te materiały na prywatne konto, a następnie przedstawił je kierownictwu Apple.

Jakie dane mogły trafić do Apple

Jak podaje The Verge, OpenAI uważa, że wśród plików znalazły się obrazy co najmniej jednego jeszcze niezaprezentowanego urządzenia, informacje o dostawcach, dane inżynieryjne, pliki projektowe, standardy wykończenia kosmetycznego oraz raporty dotyczące powłok i uszczelnienia komponentów sprzętowych.

Według OpenAI materiały przedstawiono kierownictwu Apple, w tym wiceprezesowi firmy ds. operacyjnych w Azji. Firma wiąże również tę prezentację z nowym inteligentnym wyświetlaczem Apple HomeView i innymi urządzeniami, które Apple zaprezentowało w tym tygodniu.

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Wzajemne roszczenia firm

OpenAI twierdzi, że prezentacja odbyła się kilka miesięcy temu, a Apple, mając te informacje, zintensyfikowało działania na rzecz produktów wspieranych przez sztuczną inteligencję. W piśmie OpenAI wyraziło obawy, że jego poufne informacje i tajemnice handlowe mogą krążyć wewnątrz Apple, gdzie inżynierowie mogą wykorzystać je podczas prac nad przyszłymi produktami.

Jednocześnie Apple w ramach tego sporu oskarża OpenAI o kradzież poufnych dokumentów i śledzenie prototypów urządzeń sprzętowych w celu tworzenia własnych produktów. The Verge zauważa, że opracowywanie produktów Apple zwykle trwa długo, a pogłoski o jego inteligentnym wyświetlaczu pojawiały się od lat.

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