Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что компания в прошлом году обязалась потратить сотни миллиардов долларов на инфраструктуру для продуктов с искусственным интеллектом, не зная наверняка, дадут ли эти инвестиции результат. Во время подкаста Cheeky Pint он вспомнил разговор с главным директором Meta по искусственному интеллекту Александром Вангом о возможных расходах от $100 млрд до $200 млрд.

Об этом сообщает NDTV. По словам Цукерберга, финансовый директор Meta Сьюзен Ли неоднократно предупреждала руководство, что цена неудачи будет очень высокой. Ванг также сказал, что не мог гарантировать успех, несмотря на чрезвычайно большой объем инвестиций.

Новая ИИ-модель и Muse

В понедельник Meta представила новую модель искусственного интеллекта, которую назвала значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими разработками. В компании заявили, что модель обладает возможностями уровня ведущих систем и может конкурировать с ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic в программировании, а также в работе с финансовыми или юридическими вопросами.

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Компания также недавно запустила персонализированного ИИ-ассистента Muse. Он предназначен для автоматизации ряда задач для потребителей, в частности покупок, приобретения билетов в кино и планирования встреч. Цукерберг признал, что Meta не была уверена в реакции потребителей и ожидала, что продукт может нуждаться в доработке.

Расходы и финансовые результаты

Meta наращивает расходы на фоне конкуренции с Alphabet, OpenAI и Anthropic в разработке ведущих моделей и продуктов искусственного интеллекта. Компания относится к крупнейшим в технологической отрасли инвесторам в дата-центры для ИИ.

На следующей неделе Meta должна опубликовать финансовые результаты после закрытия рынка 21 октября. В предыдущем квартале компания сообщила о самом низком за несколько лет свободном денежном потоке, что стало признаком накопления расходов на дата-центры и умные очки; после этого ее акции снизились на 8%. В то же время с начала года до закрытия торгов в понедельник акции Meta выросли более чем на 12%.

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