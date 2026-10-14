Dyrektor generalny Meta Mark Zuckerberg powiedział, że firma w ubiegłym roku zobowiązała się wydać setki miliardów dolarów na infrastrukturę dla produktów opartych na sztucznej inteligencji, nie wiedząc na pewno, czy inwestycje te przyniosą rezultaty. Podczas podcastu Cheeky Pint wspomniał rozmowę z dyrektorem Meta ds. sztucznej inteligencji Alexandrem Wangiem o możliwych wydatkach od 100 mld do 200 mld dolarów.

Informuje o tym NDTV. Według Zuckerberga dyrektorka finansowa Meta Susan Li wielokrotnie ostrzegała kierownictwo, że cena porażki będzie bardzo wysoka. Wang również powiedział, że nie mógł zagwarantować sukcesu mimo wyjątkowo dużej skali inwestycji.

Nowy model AI i Muse

W poniedziałek Meta zaprezentowała nowy model sztucznej inteligencji, który określiła jako znaczący krok naprzód w porównaniu z wcześniejszymi rozwiązaniami. Firma oświadczyła, że model ma możliwości na poziomie wiodących systemów i może konkurować z ChatGPT od OpenAI oraz Claude od Anthropic w programowaniu, a także w pracy z zagadnieniami finansowymi lub prawnymi.

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Firma niedawno uruchomiła również spersonalizowanego asystenta AI Muse. Jest on przeznaczony do automatyzacji szeregu zadań dla konsumentów, w tym zakupów, kupowania biletów do kina i planowania spotkań. Zuckerberg przyznał, że Meta nie była pewna reakcji konsumentów i oczekiwała, że produkt może wymagać dopracowania.

Wydatki i wyniki finansowe

Meta zwiększa wydatki w obliczu konkurencji z Alphabet, OpenAI i Anthropic w opracowywaniu wiodących modeli i produktów sztucznej inteligencji. Firma należy do największych w branży technologicznej inwestorów w centra danych dla AI.

W przyszłym tygodniu Meta ma opublikować wyniki finansowe po zamknięciu rynku 21 października. W poprzednim kwartale firma poinformowała o najniższym od kilku lat wolnym przepływie pieniężnym, co było oznaką narastających wydatków na centra danych i inteligentne okulary; po tym jej akcje spadły o 8%. Jednocześnie od początku roku do zamknięcia notowań w poniedziałek akcje Meta zyskały ponad 12%.

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