Цукерберг заявив, що Meta була готова витратити до $200 млрд на ШІ — NDTV

CEO Meta Марк Цукерберг заявив, що компанія торік зобов’язалася витратити сотні мільярдів доларів на інфраструктуру для продуктів зі штучним інтелектом, не знаючи напевно, чи дадуть ці інвестиції результат. Під час подкасту Cheeky Pint він згадав розмову з головним директором Meta зі штучного інтелекту Александром Вангом про можливі витрати від $100 млрд до $200 млрд.

Про це повідомляє NDTV. За словами Цукерберга, фінансова директорка Meta Сьюзен Лі неодноразово попереджала керівництво, що ціна невдачі буде дуже високою. Ванг також сказав, що не міг гарантувати успіху попри надзвичайно великі обсяги інвестицій.

Нова ШІ-модель і Muse

У понеділок Meta представила нову модель штучного інтелекту, яку назвала значним кроком уперед порівняно з попередніми розробками. У компанії заявили, що модель має можливості рівня провідних систем і може конкурувати з ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic у програмуванні, а також у роботі з фінансовими чи юридичними питаннями.

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Компанія також нещодавно запустила персоналізованого ШІ-асистента Muse. Він призначений для автоматизації низки завдань для споживачів, зокрема покупок, придбання квитків у кіно та планування зустрічей. Цукерберг визнав, що Meta не була певна реакції споживачів і очікувала, що продукт може потребувати доопрацювання.

Витрати та фінансові результати

Meta нарощує витрати на тлі конкуренції з Alphabet, OpenAI та Anthropic у розробленні провідних моделей і продуктів зі штучним інтелектом. Компанія належить до найбільших у технологічній галузі інвесторів у дата-центри для ШІ.

Наступного тижня Meta має оприлюднити фінансові результати після закриття ринку 21 жовтня. Попереднього кварталу компанія повідомила про найнижчий за кілька років вільний грошовий потік, що стало ознакою накопичення витрат на дата-центри та розумні окуляри; після цього її акції знизилися на 8%. Водночас від початку року до закриття торгів у понеділок акції Meta додали понад 12%.

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