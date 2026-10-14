Meta首席执行官马克·扎克伯格表示，该公司去年承诺为人工智能产品的基础设施投入数千亿美元，当时并不确定这些投资是否会取得成效。在Cheeky Pint播客节目中，他回忆了与Meta首席人工智能官亚历山大·王就可能支出1000亿至2000亿美元进行的一次谈话。

NDTV报道称。扎克伯格表示，Meta首席财务官苏珊·李曾多次警告管理层，失败的代价将会非常高。王也表示，尽管投资规模极其庞大，他无法保证成功。

新AI模型和Muse

周一，Meta发布了一款新的人工智能模型，并称其与此前的开发成果相比是重大进步。该公司表示，该模型具备达到领先系统水平的能力，可在编程以及处理金融或法律问题方面与OpenAI的ChatGPT和Anthropic的Claude竞争。

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该公司最近还推出了个性化AI助手Muse。其旨在为消费者自动化一系列任务，包括购物、购买电影票和安排会议。扎克伯格承认，Meta不确定消费者的反应，并预计该产品可能需要进一步完善。

支出和财务业绩

Meta正在增加支出，以应对与Alphabet、OpenAI和Anthropic在开发领先人工智能模型和产品方面的竞争。该公司是科技行业中对AI数据中心投资最大的企业之一。

Meta预计将在10月21日收盘后于下周公布财务业绩。上一季度，该公司报告了数年来最低的自由现金流，这表明其在数据中心和智能眼镜上的支出不断累积；此后其股价下跌了8%。与此同时，从年初到周一收盘，Meta股价上涨了超过12%。

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