Американский производитель чипов Nvidia 14 октября 2026 года заявил, что в течение пяти лет будет предоставлять в Великобритании вычислительные ресурсы стоимостью 250 млн долларов для исследований безопасности и защищенности агентного искусственного интеллекта. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Доступ к вычислительным мощностям

Обязательство Nvidia предусматривает ежегодный доступ к вычислительным мощностям стоимостью 50 млн долларов. Общая оценка этих ресурсов в 250 млн долларов охватывает весь пятилетний период поддержки исследований в Великобритании.

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Ресурсы предназначены для работ по безопасности и защищенности агентного ИИ. Компания сообщила об этом намерении в среду.

Университетские лаборатории

Часть вычислительных ресурсов получат лаборатория BOLD под руководством Оксфорда, лаборатория SOFAIR под руководством Университетского колледжа Лондона, а также Имперский колледж Лондона. Эти учреждения названы среди получателей части доступа к вычислительным мощностям.

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