Nvidia надасть ресурси на $250 млн для безпеки ШІ у Британії — Channel NewsAsia

Американський виробник чипів Nvidia 14 жовтня 2026 року заявив, що протягом п’яти років надаватиме у Великій Британії обчислювальні ресурси вартістю 250 млн доларів для досліджень безпеки та захищеності агентного штучного інтелекту. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Доступ до обчислювальних потужностей

Зобов’язання Nvidia передбачає надання щорічного доступу до обчислювальних потужностей вартістю 50 млн доларів. Загальна оцінка таких ресурсів у 250 млн доларів охоплює весь п’ятирічний період підтримки досліджень у Великій Британії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ресурси призначені для робіт із безпеки та захищеності агентного ШІ. Компанія повідомила про цей намір у середу.

Університетські лабораторії

Частину обчислювальних ресурсів отримають лабораторія BOLD під керівництвом Оксфорда, лабораторія SOFAIR під керівництвом Університетського коледжу Лондона, а також Імперський коледж Лондона. Ці установи названо серед одержувачів частини доступу до потужностей.

Читай нас у