Amerykański producent chipów Nvidia 14 października 2026 roku poinformował, że przez pięć lat będzie udostępniać w Wielkiej Brytanii zasoby obliczeniowe o wartości 250 mln dolarów na badania nad bezpieczeństwem i zabezpieczeniami agentowej sztucznej inteligencji. Channel NewsAsia podaje, powołując się na Reuters.

Dostęp do mocy obliczeniowej

Zobowiązanie Nvidii przewiduje coroczny dostęp do mocy obliczeniowej o wartości 50 mln dolarów. Łączna wycena tych zasobów na 250 mln dolarów obejmuje cały pięcioletni okres wsparcia badań w Wielkiej Brytanii.

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Zasoby są przeznaczone do prac nad bezpieczeństwem i zabezpieczeniami agentowej AI. Firma poinformowała o tym zamiarze w środę.

Laboratoria uniwersyteckie

Część zasobów obliczeniowych otrzymają laboratorium BOLD kierowane przez Oksford, laboratorium SOFAIR kierowane przez University College London, a także Imperial College London. Instytucje te wymieniono wśród odbiorców części dostępu do mocy obliczeniowej.

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