Google разрешит совершеннолетним пользователям в США и некоторых других странах загружать Android-приложения, созданные с помощью искусственного интеллекта в Google AI Studio, без платного аккаунта разработчика. Для этого будет достаточно аккаунта Google, сообщает Engadget.

Личная библиотека приложений

Новый механизм будет касаться приложений, созданных методом vibe coding. Google AI Studio может генерировать приложения по текстовым запросам к Gemini, а пользователи смогут уточнять результат новыми запросами или самостоятельно редактировать сгенерированный код.

Сначала такие приложения будут доступны только на собственных устройствах автора, в частности на телефонах, планшетах и компьютерах с доступом к Play Store. Для этого в магазине появится раздел личной библиотеки. В дальнейшем Google планирует добавить возможность безопасно делиться такими приложениями с друзьями и семьей.

Для распространения приложения на глобальную аудиторию пользователю потребуется перейти на профессиональный аккаунт разработчика. После этого приложение пройдет стандартную проверку безопасности Play Store.

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Поиск приложений и игровые функции

Google также обновляет инструменты поиска приложений. Gemini сможет показывать прямые ссылки на программы из Play Store в чатах. Компания расширит тематические спортивные страницы магазина, которые появляются во время матчей: они будут охватывать, в частности, игры английской Премьер-лиги и Major League Soccer.

Для автомобилей с Google built-in и платформы Android XR Play Store получит интерфейс, адаптированный к размеру физического или виртуального экрана. Новая функция Game Finder будет рекомендовать игры на основе профиля предпочтений Gamer DNA, который пользователь сможет настроить в соответствии со своими интересами и любимыми жанрами.

Среди других игровых нововведений — подборки игр для рекомендаций другим пользователям, запись 30-секундных видеоклипов через наложенный интерфейс Sidekick и новые инструменты для разработчиков. В частности, Sprints предложит 48-часовые соревнования между игроками схожего уровня, Quests позволит предоставлять внутриигровые награды, а Community Posts добавит на страницы игр раздел вопросов и ответов.

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