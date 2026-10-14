Google将允许美国和其他部分国家的成年用户，无需付费开发者账户即可上传通过Google AI Studio中的人工智能创建的Android应用。只需拥有Google账户即可，Engadget报道称。

个人应用库

这一新机制将适用于通过vibe coding方式创建的应用。Google AI Studio可根据向Gemini输入的文本提示生成应用，用户可以通过新的提示进一步完善结果，或自行编辑生成的代码。

起初，此类应用将仅在创作者自己的设备上可用，包括可访问Play Store的手机、平板电脑和计算机。为此，商店将新增个人库专区。Google计划随后增加可与朋友和家人安全分享此类应用的功能。

若要向全球受众发布应用，用户将需要升级为专业开发者账户。此后，该应用将接受Play Store的标准安全审核。

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应用发现与游戏功能

Google也在更新其应用发现工具。Gemini将能够在聊天中显示Play Store应用的直接链接。该公司将扩展在比赛期间出现的商店体育主题页面：其中将涵盖英格兰超级联赛和美国职业足球大联盟的比赛等。

对于配备Google built-in的汽车以及Android XR平台，Play Store将获得适配实体或虚拟屏幕尺寸的界面。新的Game Finder功能将根据Gamer DNA偏好档案推荐游戏，用户可按照自己的兴趣和喜爱的类型进行设置。

其他游戏更新包括用于向其他用户推荐的游戏合集、通过Sidekick浮层界面录制30秒视频片段，以及面向开发者的新工具。具体而言，Sprints将提供水平相近玩家之间的48小时竞赛，Quests将允许提供游戏内奖励，Community Posts将在游戏页面添加问答专区。

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