Google pozwoli przesyłać aplikacje AI bez płatnego konta — Engadget

Google pozwoli pełnoletnim użytkownikom w USA i wybranych innych krajach przesyłać aplikacje na Androida stworzone za pomocą sztucznej inteligencji w Google AI Studio bez płatnego konta deweloperskiego. Wystarczy konto Google, informuje Engadget.

Osobista biblioteka aplikacji

Nowy mechanizm będzie dotyczył aplikacji tworzonych metodą vibe coding. Google AI Studio może generować aplikacje na podstawie tekstowych poleceń dla Gemini, a użytkownicy będą mogli doprecyzowywać wynik kolejnymi poleceniami lub samodzielnie edytować wygenerowany kod.

Początkowo takie aplikacje będą dostępne wyłącznie na własnych urządzeniach autora, w tym telefonach, tabletach i komputerach z dostępem do Play Store. W tym celu w sklepie pojawi się sekcja osobistej biblioteki. W przyszłości Google planuje dodać możliwość bezpiecznego udostępniania takich aplikacji znajomym i rodzinie.

Aby rozpowszechniać aplikację wśród globalnej publiczności, użytkownik będzie musiał przejść na profesjonalne konto deweloperskie. Następnie aplikacja przejdzie standardową kontrolę bezpieczeństwa Play Store.

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Wyszukiwanie aplikacji i funkcje gamingowe

Google aktualizuje także narzędzia do wyszukiwania aplikacji. Gemini będzie mógł wyświetlać w czatach bezpośrednie linki do programów z Play Store. Firma rozszerzy tematyczne sportowe strony sklepu, które pojawiają się podczas meczów: obejmą one między innymi spotkania angielskiej Premier League i Major League Soccer.

Dla samochodów z Google built-in oraz platformy Android XR Play Store otrzyma interfejs dostosowany do rozmiaru fizycznego lub wirtualnego ekranu. Nowa funkcja Game Finder będzie polecać gry na podstawie profilu preferencji Gamer DNA, który użytkownik będzie mógł dostosować do własnych zainteresowań i ulubionych gatunków.

Wśród innych nowości gamingowych znajdą się kolekcje gier do polecania innym użytkownikom, nagrywanie 30-sekundowych klipów wideo za pomocą nakładkowego interfejsu Sidekick oraz nowe narzędzia dla deweloperów. W szczególności Sprints zaoferuje 48-godzinne rywalizacje między graczami o podobnym poziomie, Quests pozwoli przyznawać nagrody w grze, a Community Posts doda do stron gier sekcję pytań i odpowiedzi.

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