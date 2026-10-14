Google дозволить завантажувати ШІ-застосунки без платного акаунта — Engadget

Google дозволить повнолітнім користувачам у США та окремих інших країнах завантажувати Android-застосунки, створені за допомогою штучного інтелекту в Google AI Studio, без платного облікового запису розробника. Для цього буде достатньо акаунта Google, повідомляє Engadget.

Особиста бібліотека застосунків

Новий механізм стосуватиметься застосунків, створених методом vibe coding. Google AI Studio може генерувати застосунки за текстовими запитами до Gemini, а користувачі зможуть уточнювати результат новими запитами або самостійно редагувати згенерований код.

Спершу такі застосунки будуть доступні лише на власних пристроях автора, зокрема телефонах, планшетах і комп’ютерах із доступом до Play Store. Для цього в магазині з’явиться розділ персональної бібліотеки. Надалі Google планує додати можливість безпечно ділитися такими застосунками з друзями та родиною.

Для поширення застосунку на глобальну аудиторію користувачеві потрібно буде перейти на професійний обліковий запис розробника. Після цього застосунок проходитиме стандартну перевірку безпеки Play Store.

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Пошук застосунків та ігрові функції

Google також оновлює інструменти пошуку застосунків. Gemini зможе показувати прямі посилання на програми з Play Store у чатах. Компанія розширить тематичні спортивні сторінки магазину, які з’являються під час матчів: вони охоплюватимуть, зокрема, поєдинки англійської Прем’єр-ліги та Major League Soccer.

Для автомобілів із Google built-in і платформи Android XR Play Store отримає інтерфейс, адаптований до розміру фізичного або віртуального екрана. Нова функція Game Finder рекомендуватиме ігри на основі профілю вподобань Gamer DNA, який користувач зможе налаштовувати за власними інтересами та улюбленими жанрами.

Серед інших ігрових нововведень — добірки ігор для рекомендацій іншим користувачам, запис 30-секундних відеокліпів через накладний інтерфейс Sidekick і нові інструменти для розробників. Зокрема, Sprints запропонує 48-годинні змагання між гравцями схожого рівня, Quests дозволить надавати внутрішньоігрові винагороди, а Community Posts додасть на сторінки ігор розділ запитань і відповідей.

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