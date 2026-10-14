W USA 35-letni inżynier OpenAI, obywatel Arabii Saudyjskiej Abdulrahman Alfozan, został oskarżony o nielegalne przechwytywanie rozmów ustnych. Według Al Jazeery, został aresztowany po znalezieniu ukrytego urządzenia podsłuchowego w sali konferencyjnej firmy.

Urządzenie znaleziono w sali konferencyjnej

Według Departamentu Sprawiedliwości USA Alfozan pracował w OpenAI od lipca 2025 roku. Prokuratorzy twierdzą, że próbował bezprawnie uzyskać poufne informacje za pomocą urządzenia podsłuchowego.

W skardze Departamentu Sprawiedliwości USA wskazano, że urządzenie ukryte w papierze toaletowym zostało zainstalowane około 28 września, a 30 września je znaleziono. Prokuratorzy twierdzą, że nagrania z kamer monitoringu w biurze OpenAI pokazują, iż Alfozan kilkakrotnie przebywał w pobliżu sali spotkań kierownictwa przed znalezieniem urządzenia. Rzekomo nie miał upoważnienia do dostępu do pomieszczenia ani do udziału w odbywających się tam spotkaniach.

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Oświadczenie OpenAI i postępowanie sądowe

Jak podaje Al Jazeera, ochrona OpenAI znalazła również drugie urządzenie podsłuchowe w torbie Alfozana. Firma oświadczyła, że wykorzystała własne modele sztucznej inteligencji do zbadania urządzenia i jego pochodzenia, po czym zidentyfikowała konkretnego pracownika, który, jak twierdzi, zainstalował je kilka dni wcześniej.

OpenAI poinformowało, że nie ma żadnych oznak, iż osoba ta niewłaściwie uzyskała dostęp do wag modeli, kodu źródłowego lub danych klientów albo je wyprowadziła. Firma zwolniła pracownika i zgłosiła sprawę FBI. Alfozan po raz pierwszy stanął przed sądem we wtorek; w razie uznania go za winnego grozi mu do pięciu lat więzienia oraz grzywna do 250 tys. dolarów.

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