YouTube Music dodał oznaczenia dla utworów muzycznych, przy tworzeniu których znaczącą rolę odegrała sztuczna inteligencja. Etykieta „AI” jest umieszczana bezpośrednio pod nazwą utworu, informuje Engadget.

Co będzie pokazywać oznaczenie

Oznaczenie będzie stosowane nie tylko do piosenek w całości wygenerowanych przez AI. Pojawi się także przy utworach, do stworzenia ważnych elementów których wykorzystano modele sztucznej inteligencji, w tym wokalu. YouTube zaznacza, że etykieta będzie towarzyszyć treściom, w których AI odegrała znaczącą rolę.

Po kliknięciu oznaczenia użytkownicy będą mogli otworzyć menu z informacją o tym, w jaki dokładnie sposób sztuczna inteligencja została wykorzystana podczas tworzenia utworu. Takie podejście jest podobne do oznaczania filmów stworzonych przy pomocy AI, które jest już stosowane na głównej platformie YouTube.

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Oznaczenia są również przygotowywane dla filmów

W zwykłej aplikacji YouTube znajduje się wiele teledysków i powiązanych treści. Firma poinformowała, że podobne etykiety mają później pojawić się także w odtwarzaczu wideo.

Inne serwisy muzyczne również wprowadzają narzędzia do pracy z treściami AI. Spotify zaczął oznaczać fałszywych wykonawców, a Deezer wdraża system filtrowania materiałów stworzonych przez sztuczną inteligencję.

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