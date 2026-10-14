YouTube Music добавил метки для треков, созданных ИИ — Engadget

YouTube Music добавил метки для музыкальных треков, в создании которых значительную роль сыграл искусственный интеллект. Метка «ИИ» размещается непосредственно под названием композиции, сообщает Engadget.

Что будет показывать метка

Обозначение будут применять не только к песням, полностью сгенерированным ИИ. Оно также будет появляться возле композиций, для создания важных составляющих которых использовали модели искусственного интеллекта, в частности вокала. YouTube отмечает, что метка будет сопровождать контент, в котором ИИ сыграл значительную роль.

После нажатия на метку пользователи смогут открыть меню с информацией о том, как именно искусственный интеллект применили при создании трека. Такой подход похож на маркировку видео, созданных с помощью ИИ, которая уже используется на основной платформе YouTube.

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Метки также готовят для видео

В обычном приложении YouTube размещено много музыкальных видео и связанного контента. Компания сообщила, что аналогичные метки впоследствии должны появиться и в видеоплеере.

Другие музыкальные сервисы также внедряют инструменты для работы с ИИ-контентом. Spotify начал маркировать фальшивых исполнителей, а Deezer внедряет систему фильтрации материалов, созданных искусственным интеллектом.

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