Jak informuje The Verge, 40 prokuratorów generalnych stanów USA z obu partii złożyło oświadczenie o zainteresowaniu w sprawie upadłości Character.AI. Domagają się wprowadzenia środków ochrony danych użytkowników, w tym prywatnych rozmów z chatbotami, podczas sprzedaży lub przekazania aktywów spółki.

W grupie prokuratorów znajduje się prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James. W oświadczeniu podkreślili kwestie regulacyjne, które muszą zostać uregulowane w przypadku sprzedaży działalności lub aktywów Character.AI. Prokuratorzy zwrócili uwagę na wrażliwy charakter dialogów użytkowników z chatbotami-postaciami, znaczną liczbę osób niepełnoletnich wśród odbiorców oraz ryzyka związane z niektórymi funkcjami produktu.

Dochodzenie od 2024 roku

Stany poinformowały, że rozpoczęły analizę kwestii ochrony konsumentów i prywatności w 2024 roku. Stało się to po pozwie matki 14-letniego nastolatka, który, jak twierdzi, zmarł w wyniku samobójstwa kilka sekund po rozmowie z chatbotem.

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Według biura James w toku dochodzeń wykryto „niezwykle poważne zagrożenia” oraz potencjalnie niezgodne z prawem działania Character.AI. Chodzi w szczególności o chatboty podszywające się pod licencjonowanych specjalistów, dostęp do treści seksualnych i brutalnych, słabe mechanizmy weryfikacji wieku, wprowadzające w błąd twierdzenia o bezpieczeństwie oraz możliwe naruszenia stanowych przepisów o prywatności.

Jakich gwarancji domagają się stany

Character.AI poinformowała, że złożyła wniosek o upadłość w trybie Chapter 11 i sprzeda część aktywów Disneyowi. Wcześniej stany prowadziły z firmą negocjacje w sprawie usunięcia wykrytych problemów, jednak nie osiągnięto porozumienia.

Prokuratorzy generalni proszą sąd o zobowiązanie nabywcy aktywów do wdrożenia skutecznego systemu potwierdzania wieku, ograniczeń interakcji osób niepełnoletnich z chatbotami, kryzysowych mechanizmów bezpieczeństwa oraz możliwości usuwania przez użytkowników swoich danych. Character.AI i Disney nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

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