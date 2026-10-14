40名美国州总检察长要求保护Character.AI数据——The Verge

据The Verge报道，来自美国两党的40名州总检察长已在Character.AI破产案中提交利益陈述。他们要求在出售或转让公司资产期间采取措施保护用户数据，包括与聊天机器人的私人对话。

总检察长团体中包括纽约州总检察长莱蒂西亚·詹姆斯。其在声明中强调，若出售Character.AI的业务或资产，必须解决相关监管问题。总检察长们指出，用户与角色聊天机器人的对话具有敏感性，受众中有大量未成年人，以及某些产品功能带来的风险。

自2024年开始的调查

各州表示，它们于2024年开始审查消费者保护和隐私问题。这发生在一名14岁青少年的母亲提起诉讼之后；她称，该青少年在与聊天机器人交谈数秒后因自杀死亡。

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根据詹姆斯办公室的数据，调查发现了“极其严重的危险”以及Character.AI可能存在的违法行为。其中包括冒充持证专业人士的聊天机器人、可访问色情和暴力内容、薄弱的年龄验证机制、误导性的安全声明，以及可能违反各州隐私法的行为。

各州要求哪些保障

Character.AI表示，该公司已根据Chapter 11程序申请破产，并将向迪士尼出售部分资产。在此之前，各州曾与该公司就解决已发现的问题进行谈判，但未能达成协议。

总检察长们请求法院责令资产买方建立有效的年龄确认系统、限制未成年人与聊天机器人的互动、设置危机安全机制，并让用户能够删除自己的数据。Character.AI和迪士尼未回应置评请求。

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