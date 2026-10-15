斯坦福大学科学家在实验室实验中发现，健康的珊瑚碎片能够向相邻的漂白碎片传递共生藻类和营养物质。仅一周的直接接触就足以启动珊瑚完全恢复的过程，ScienceAlert报道。

通过组织融合传递藻类

研究人员观察了取自同一珊瑚群体的两个Pocillopora damicornis珊瑚碎片。一个碎片健康，另一个发生漂白。当它们相互接触时，漂白部分恰好在接触点开始恢复颜色。

海洋研究专家丹尼·柯林斯表示，珊瑚会融合组织并形成营养桥，营养物质和共生藻类通过这座桥在细胞之间移动。在实验中，碎片之间即使相隔数毫米，也会完全阻断这种交换。

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完全恢复最多需要七周

在初次接触后，健康珊瑚可以被移走：藻类已经在恢复中的碎片内部繁殖。持续连接整整七周的珊瑚与第一周后被分开的珊瑚，其恢复速度相同。

漂白碎片的完全恢复最多需要七周。这大约比野生种群在漂白后观察到的恢复时间快一个数量级。没有共生藻类，珊瑚会失去颜色，并且只有有限的时间获得新的共生体，否则可能因营养不足而死亡。

该方法在实验室中利用来自同一群体、基因相同的碎片进行了测试。它是否能在海洋中自然漂白的珊瑚礁上发挥作用，目前尚不清楚。研究结果发表在《Science Advances》期刊上。

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