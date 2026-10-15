Naukowcy ze Stanforda ustalili w eksperymentach laboratoryjnych, że zdrowy fragment korala może przekazać symbiotyczne glony i składniki odżywcze wybielonemu sąsiedniemu fragmentowi. Tydzień bezpośredniego kontaktu wystarczył, by uruchomić proces pełnej regeneracji korala, informuje ScienceAlert.

Przekazywanie glonów przez zrastanie się tkanek

Badacze obserwowali dwa fragmenty korala z gatunku Pocillopora damicornis, pobrane z jednej kolonii. Jeden fragment był zdrowy, a drugi wybielony. Gdy się zetknęły, kolor zaczął powracać w wybielonej części dokładnie w miejscu kontaktu.

Według specjalisty badań morskich Danny'ego Collinsa korale zrastają swoje tkanki i tworzą mostek odżywczy, którym między komórkami przemieszczają się składniki odżywcze oraz symbiotyczne glony. W eksperymentach nawet odległość kilku milimetrów między fragmentami całkowicie blokowała taką wymianę.

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Pełna regeneracja trwała do siedmiu tygodni

Po początkowym kontakcie zdrowy koral można było usunąć: glony rozmnażały się już wewnątrz regenerującego się fragmentu. Tempo regeneracji było takie samo u korali, które pozostały połączone przez wszystkie siedem tygodni, jak i u tych, które rozdzielono po pierwszym tygodniu.

Pełna regeneracja wybielonych fragmentów trwała do siedmiu tygodni. To około rząd wielkości szybciej niż okresy regeneracji obserwowane w dzikich populacjach po wybieleniu. Bez symbiotycznych glonów korale tracą kolor i mają ograniczony czas na pozyskanie nowych symbiontów, w przeciwnym razie mogą zginąć z powodu braku pożywienia.

Metodę przetestowano w laboratorium na genetycznie identycznych fragmentach z jednej kolonii. Nadal nie wiadomo, czy zadziała ona w morzu na naturalnie wybielonych rafach. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Science Advances.

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