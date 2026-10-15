Ученые из Стэнфорда в лабораторных опытах выяснили, что здоровый фрагмент коралла способен передать симбиотические водоросли и питательные вещества обесцвеченному соседнему фрагменту. Недели прямого контакта оказалось достаточно, чтобы запустить процесс полного восстановления коралла, сообщает ScienceAlert.

Передача водорослей через сращивание тканей

Исследователи наблюдали за двумя фрагментами коралла вида Pocillopora damicornis, взятыми из одной колонии. Один фрагмент был здоровым, другой — обесцвеченным. Когда они соприкоснулись, цвет начал возвращаться в обесцвеченной части именно в месте контакта.

По словам специалиста по морским исследованиям Дэнни Коллинза, кораллы сращивают ткани и образуют питательный мостик, по которому между клетками перемещаются питательные вещества и симбиотические водоросли. В экспериментах даже расстояние в несколько миллиметров между фрагментами полностью блокировало такой обмен.

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Полное восстановление занимало до семи недель

После первоначального контакта здоровый коралл можно было убрать: водоросли уже размножались внутри восстанавливающегося фрагмента. Темп восстановления был одинаковым у кораллов, которые оставались соединенными все семь недель, и у тех, которые разделили после первой недели.

Полное восстановление обесцвеченных фрагментов занимало до семи недель. Это примерно на порядок быстрее, чем сроки восстановления, наблюдавшиеся у диких популяций после обесцвечивания. Без симбиотических водорослей кораллы теряют цвет и имеют ограниченное время, чтобы получить новых симбионтов, иначе они могут погибнуть от недостатка питания.

Метод испытали в лаборатории на генетически идентичных фрагментах из одной колонии. Сработает ли он в море на естественно обесцвеченных рифах, пока неизвестно. Результаты исследования опубликовали в журнале Science Advances.

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