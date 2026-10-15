Xbox推出售价50美元的Nano Controller——Engadget

Xbox推出了Nano Controller，这是一款紧凑型无线游戏手柄，公司称其为产品线中最小的手柄。该控制器长度略超过5英寸，重3.5盎司，同时保留了Xbox标准的控制布局。正如Engadget报道，该设备售价50美元。

紧凑设计与蓝牙

该游戏手柄配备可充电电池。Xbox指出，紧凑的设计可能方便年纪较小的玩家及其他手较小的用户。

Nano Controller配备可编程操作按钮。通过Xbox Accessories应用程序，用户可将其设置为截取屏幕截图或录制游戏过程视频等功能。借助蓝牙，该控制器不仅兼容Xbox游戏机和个人电脑，也兼容iOS和Android设备，以及部分智能电视。

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销售与Game Pass优惠

Xbox Nano Controller现已开放预订。美国的供货预计将于11月4日开始，设备计划于下个月在另外35个国家推出。该控制器随后预计也将进入其他市场。

在美国节假日季期间，三星将向购买指定电视型号的新订阅用户提供Nano Controller和两个月的Game Pass Ultimate。针对Meta Quest头显的类似优惠也在准备中。与此同时，从下个月起，如果Game Pass Ultimate订阅用户不购买额外时间，Xbox将在电视、Quest及其他设备上对其云端游戏串流实行15小时限制。

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