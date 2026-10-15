Xbox prezentuje Nano Controller za 50 dolarów — Engadget

Xbox zaprezentował Nano Controller — kompaktowy bezprzewodowy gamepad, który firma nazywa najmniejszym w swojej ofercie. Kontroler ma nieco ponad pięć cali długości i waży 3,5 uncji, zachowując standardowy układ elementów sterujących Xbox. Jak informuje Engadget, urządzenie kosztuje 50 dolarów.

Kompaktowy format i Bluetooth

Gamepad ma akumulator. Xbox zaznaczył, że kompaktowy format może być wygodny dla młodszych graczy i innych użytkowników o małych dłoniach.

Nano Controller jest wyposażony w programowalny przycisk akcji. Za pośrednictwem aplikacji Xbox Accessories można go skonfigurować między innymi do wykonywania zrzutów ekranu lub nagrywania wideo z rozgrywki. Dzięki Bluetooth kontroler jest kompatybilny nie tylko z konsolami Xbox i komputerami PC, lecz także z urządzeniami z systemami iOS i Android oraz niektórymi telewizorami smart.

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Sprzedaż i oferty Game Pass

Przedsprzedaż Xbox Nano Controller jest już otwarta. Dostawy w Stanach Zjednoczonych mają rozpocząć się 4 listopada, a w przyszłym miesiącu urządzenie ma trafić do sprzedaży w kolejnych 35 krajach. Później kontroler ma pojawić się również na innych rynkach.

W okresie świątecznym w Stanach Zjednoczonych Samsung będzie oferował Nano Controller oraz dwa miesiące Game Pass Ultimate nowym subskrybentom, którzy kupią wybrane modele telewizorów. Podobna oferta jest przygotowywana także dla zestawów Meta Quest. Jednocześnie od przyszłego miesiąca Xbox wprowadza 15-godzinny limit strumieniowania gier z chmury na telewizorach, Quest i innych urządzeniach dla subskrybentów Game Pass Ultimate, jeśli nie kupią dodatkowego czasu.

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