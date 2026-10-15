Xbox представила Nano Controller за $50 — Engadget

Xbox представила Nano Controller — компактный беспроводной геймпад, который компания называет самым маленьким в своей линейке. Длина контроллера составляет чуть более пяти дюймов, а вес — 3,5 унции; при этом он сохраняет стандартное расположение элементов управления Xbox. Как сообщает Engadget, устройство стоит $50.

Компактный формат и Bluetooth

Геймпад оснащён аккумуляторной батареей. В Xbox отметили, что компактный формат может быть удобен для младших игроков и других пользователей с небольшими руками.

Nano Controller оснащён программируемой кнопкой действия. Через приложение Xbox Accessories её можно настроить, в частности, для создания снимков экрана или записи видео игрового процесса. Благодаря Bluetooth контроллер совместим не только с консолями Xbox и ПК, но и с устройствами на iOS и Android, а также с некоторыми смарт-телевизорами.

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Продажи и предложения Game Pass

Предварительные заказы на Xbox Nano Controller уже открыты. Поставки в США должны начаться 4 ноября, а в следующем месяце устройство планируют выпустить ещё в 35 странах. Позднее контроллер должен появиться и на других рынках.

Samsung в праздничный сезон в США будет предлагать Nano Controller и два месяца Game Pass Ultimate новым подписчикам, которые приобретут отдельные модели телевизоров. Подобное предложение готовят и для гарнитур Meta Quest. В то же время со следующего месяца Xbox вводит 15-часовой лимит облачного стриминга игр на телевизорах, Quest и других устройствах для подписчиков Game Pass Ultimate, если они не приобретут дополнительное время.

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