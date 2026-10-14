Szef infrastruktury OpenAI Sachin Katti poinformował, że opuści swoje stanowisko po około roku pracy w firmie. Jego ostatnim dniem pracy będzie 15 listopada, po czym będzie nadal współpracował z OpenAI jako doradca.

Jak podaje CNBC, Katti napisał w poście na LinkedInie, że zdecydował się pójść dalej, aby stworzyć coś nowego. Napisał również, że praca nad infrastrukturą sztucznej inteligencji na taką skalę dała mu doświadczenie w dziedzinach chipów, systemów, centrów danych, energii, łańcuchów dostaw, finansowania i ekonomii AI.

Nowy szef działu obliczeniowego

Zamiast Kattiego ogólną organizacją obliczeniową OpenAI pokieruje Uday Ruddarraju, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora technologicznego ds. obliczeń. Według rzecznika OpenAI będzie on kierował tym obszarem działalności firmy.

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Organizacja obliczeniowa OpenAI opracowuje mapę drogową infrastruktury firmy i ma zapewniać możliwość trenowania oraz działania jej modeli. Ruddarraju dołączył do OpenAI w lipcu ubiegłego roku, zgodnie z jego profilem na LinkedInie. Wcześniej kierował inżynierią infrastruktury w xAI, którą SpaceX przejęło wcześniej w tym roku.

Wydatki na moce obliczeniowe

OpenAI zakłada około 600 mld dolarów łącznych wydatków na moce obliczeniowe do 2030 roku. Firma uczestniczy również w wielomiliardowych projektach centrów danych w Ohio, Teksasie i Georgii.

Odejście Kattiego było kolejną zmianą kadrową w kierownictwie OpenAI w tym roku. W lipcu dyrektorka ds. produktów i biznesu Fidji Simo poinformowała o przejściu do roli doradczyni, a w sierpniu firmę opuścili wieloletni czołowy menedżer Brad Lightcap oraz szefowa pionu przychodów Denise Dresser.

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