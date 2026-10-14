OpenAI基础设施负责人卡蒂将卸任并担任顾问——CNBC

OpenAI基础设施负责人萨钦·卡蒂表示，他将在公司工作约一年后离开现职。他的最后一个工作日将是11月15日，此后他将继续以顾问身份与OpenAI合作。

据CNBC报道，卡蒂在LinkedIn发文称，他决定继续前行，以打造一些新的东西。他还写道，参与如此规模的人工智能基础设施工作，让他获得了芯片、系统、数据中心、能源、供应链、融资和人工智能经济学等领域的经验。

新的计算业务负责人

接替卡蒂领导OpenAI整体计算组织的将是乌代·拉达拉朱，他此前担任计算首席技术官。OpenAI发言人表示，他将负责公司的这一业务领域。

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OpenAI的计算组织负责制定公司的基础设施路线图，并需确保其模型能够进行训练和运行。根据其LinkedIn个人资料，拉达拉朱于去年7月加入OpenAI。此前，他负责xAI的基础设施工程；SpaceX于今年早些时候收购了xAI。

计算能力支出

OpenAI的目标是到2030年在计算能力方面的总支出达到约6000亿美元。该公司还参与了俄亥俄州、得克萨斯州和佐治亚州的数十亿美元数据中心项目。

卡蒂的离职成为OpenAI今年管理层的又一次人事变动。7月，产品和业务负责人菲吉·西莫宣布转任顾问角色；8月，资深高管布拉德·莱特卡普和营收业务负责人丹尼斯·德雷瑟离开了公司。

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