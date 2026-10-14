Глава инфраструктуры OpenAI Катти покидает пост и станет советником — CNBC

Глава инфраструктуры OpenAI Сачин Катти сообщил, что покинет свою должность после примерно года работы в компании. Его последним рабочим днем будет 15 ноября, после чего он продолжит сотрудничество с OpenAI в качестве советника.

Как сообщает CNBC, в публикации в LinkedIn Катти отметил, что решил двигаться дальше, чтобы создать нечто новое. Он также написал, что работа над инфраструктурой искусственного интеллекта такого масштаба дала ему опыт в областях чипов, систем, дата-центров, энергетики, цепочек поставок, финансирования и экономики ИИ.

Новый руководитель вычислительного направления

Вместо Катти общую вычислительную организацию OpenAI возглавит Удей Раддараю, который до сих пор занимал должность технического директора по вычислениям. По словам представителя OpenAI, он будет руководить этим направлением компании.

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Вычислительная организация OpenAI разрабатывает инфраструктурную дорожную карту компании и должна обеспечивать возможность обучения и работы ее моделей. Раддараю присоединился к OpenAI в июле прошлого года, согласно его профилю в LinkedIn. Ранее он возглавлял инфраструктурную инженерию в xAI, которую SpaceX приобрела ранее в этом году.

Расходы на вычислительные мощности

OpenAI ориентируется на примерно 600 млрд долларов совокупных расходов на вычислительные мощности до 2030 года. Компания также участвует в многомиллиардных проектах дата-центров в Огайо, Техасе и Джорджии.

Уход Катти стал очередным кадровым изменением в руководстве OpenAI в этом году. В июле директор по продуктам и бизнесу Фиджи Симо сообщила о переходе на роль советницы, а в августе компанию покинули давний топ-менеджер Брэд Лайткап и руководитель направления доходов Дениз Дрессер.

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