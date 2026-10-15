Гендиректор Flock заявив, що мікрофони фіксують лише постріли — TechCrunch

У Сан-Франциско гендиректор компанії Flock Гарретт Ленглі заявив, що її мікрофони для виявлення пострілів фіксують лише звуки стрілянини. Водночас на сайті Flock зазначено, що аудіосистеми також можуть виявляти феєрверки, автомобільні аварії, сайдшоу та інші події, повідомляє TechCrunch.

Заява керівника Flock

Під час виступу на TechCrunch Disrupt Ленглі захищав продукт Gunshot Detection, який прослуховує звуки пострілів та інші фонові звуки в прилеглих районах, щоб раніше повідомляти про можливі загрози громадській безпеці. Він пояснив створення системи тим, що люди не завжди телефонують до 911, почувши постріли.

За словами Ленглі, деякі клієнти, які встановили пристрої на парковках, пропонували додати сповіщення про можливе викрадення чи заподіяння шкоди людині. Компанія протестувала таку можливість із кількома клієнтами, однак після появи занепокоєнь вирішила залишити для цих систем лише виявлення пострілів, стверджував він.

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Пояснення компанії та критика

У відповідь на запит видання речниця Flock Періс Льюбел заявила, що технологія переважно призначена для виявлення стрілянини, але також здатна розпізнавати феєрверки, сайдшоу та потенційні автомобільні аварії. Вона наголосила, що слова Ленглі мали підкреслити: система не призначена для контролю розмов або аналізу мовлення та наразі не виявляє людські крики чи сигнали лиха.

Раніше після критики з боку правозахисних груп Flock змінила опис функції: спочатку компанія повідомляла, що технологія реагуватиме на крики, згодом замінила це формулюванням про звуки людського лиха. Пізніше Flock заявила, що прибрала можливість виявляти такі сигнали для клієнтів, які її тестували.

У розділі запитань і відповідей на сайті компанії сказано, що система Gunshot and Audio Detection, окрім пострілів, може фіксувати феєрверки, сайдшоу та інші події, які порушують спокій громади. Там також зазначено, що бібліотеку виявлення постійно розширюють відповідно до потреб клієнтів. На тлі занепокоєння щодо масового стеження діяльність Flock критикують правозахисники, зокрема Американський союз захисту громадянських свобод.

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