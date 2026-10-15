Flock CEO称其麦克风仅检测枪声——TechCrunch

在旧金山，Flock首席执行官加勒特·兰利表示，该公司的枪声检测麦克风只记录枪击声。与此同时，Flock网站称，其音频系统还可检测烟花、汽车事故、街头特技表演及其他事件，TechCrunch报道。

Flock负责人发表声明

兰利在TechCrunch Disrupt活动上发言时，为Gunshot Detection产品辩护。该产品会监听附近区域的枪声及其他环境声音，以便更早报告可能威胁公共安全的情况。他解释称，创建该系统是因为人们听到枪声后并不总会拨打911。

兰利称，一些在停车场安装设备的客户建议增加关于可能发生盗窃或有人受到伤害的提醒。公司与几名客户测试了这一功能，但在出现担忧后，决定让这些系统仅保留枪声检测功能。

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公司的解释与批评

Flock发言人帕里斯·卢贝尔在回应该媒体问询时表示，这项技术主要用于检测枪击，但也能够识别烟花、街头特技表演和潜在的汽车事故。她强调，兰利的言论旨在表明，该系统并非用于监控谈话或分析言语，目前也不会检测人类尖叫或求救信号。

此前，在人权组织的批评后，Flock修改了对该功能的描述：公司起初称该技术会对尖叫作出反应，之后改为有关人类痛苦声音的表述。Flock后来表示，已为测试该功能的客户移除了检测此类信号的能力。

该公司网站的问答部分称，Gunshot and Audio Detection系统除枪声外，还可检测烟花、街头特技表演及其他扰乱社区安宁的事件。该部分还指出，检测库会根据客户需求持续扩展。在对大规模监控的担忧背景下，Flock的业务受到人权倡导者的批评，其中包括美国公民自由联盟。

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