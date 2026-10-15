В Сан-Франциско гендиректор компании Flock Гарретт Ленгли заявил, что ее микрофоны для обнаружения выстрелов фиксируют только звуки стрельбы. В то же время на сайте Flock указано, что аудиосистемы также могут выявлять фейерверки, автомобильные аварии, сайдшоу и другие события, сообщает TechCrunch.

Заявление руководителя Flock

Во время выступления на TechCrunch Disrupt Ленгли защищал продукт Gunshot Detection, который прослушивает звуки выстрелов и другие фоновые звуки в близлежащих районах, чтобы раньше сообщать о возможных угрозах общественной безопасности. Он объяснил создание системы тем, что люди не всегда звонят в 911, услышав выстрелы.

По словам Ленгли, некоторые клиенты, установившие устройства на парковках, предлагали добавить уведомления о возможной краже или причинении вреда человеку. Компания тестировала такую возможность с несколькими клиентами, однако после появления опасений решила оставить для этих систем только обнаружение выстрелов, утверждал он.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Объяснение компании и критика

В ответ на запрос издания представительница Flock Перис Льюбел заявила, что технология преимущественно предназначена для обнаружения стрельбы, но также способна распознавать фейерверки, сайдшоу и потенциальные автомобильные аварии. Она подчеркнула, что слова Ленгли должны были показать: система не предназначена для контроля разговоров или анализа речи и в настоящее время не выявляет человеческие крики или сигналы бедствия.

Ранее после критики со стороны правозащитных групп Flock изменила описание функции: сначала компания сообщала, что технология будет реагировать на крики, затем заменила это формулировкой о звуках человеческого бедствия. Позже Flock заявила, что убрала возможность выявлять такие сигналы для клиентов, которые ее тестировали.

В разделе вопросов и ответов на сайте компании сказано, что система Gunshot and Audio Detection, помимо выстрелов, может фиксировать фейерверки, сайдшоу и другие события, нарушающие покой сообщества. Там также указано, что библиотека обнаружения постоянно расширяется в соответствии с потребностями клиентов. На фоне опасений по поводу массовой слежки деятельность Flock критикуют правозащитники, в том числе Американский союз защиты гражданских свобод.

Читай нас в