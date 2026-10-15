W San Francisco prezes firmy Flock Garrett Langley oświadczył, że jej mikrofony do wykrywania strzałów rejestrują wyłącznie odgłosy strzelaniny. Jednocześnie na stronie internetowej Flock wskazano, że systemy audio mogą także wykrywać fajerwerki, wypadki samochodowe, sideshows i inne zdarzenia, informuje TechCrunch.

Oświadczenie szefa Flock

Podczas wystąpienia na TechCrunch Disrupt Langley bronił produktu Gunshot Detection, który nasłuchuje odgłosów strzałów i innych dźwięków otoczenia w pobliskich obszarach, aby wcześniej informować o potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa publicznego. Wyjaśnił stworzenie systemu tym, że ludzie nie zawsze dzwonią pod numer 911, gdy słyszą strzały.

Według Langleya niektórzy klienci, którzy zainstalowali urządzenia na parkingach, proponowali dodanie powiadomień o możliwej kradzieży lub wyrządzeniu krzywdy osobie. Firma testowała taką możliwość z kilkoma klientami, jednak po pojawieniu się obaw zdecydowała się pozostawić w tych systemach wyłącznie wykrywanie strzałów, twierdził.

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Wyjaśnienia firmy i krytyka

W odpowiedzi na zapytanie redakcji rzeczniczka Flock Paris Lewbel oświadczyła, że technologia jest przeznaczona przede wszystkim do wykrywania strzelaniny, ale potrafi również rozpoznawać fajerwerki, sideshows i potencjalne wypadki samochodowe. Podkreśliła, że słowa Langleya miały zaakcentować, iż system nie jest przeznaczony do kontrolowania rozmów ani analizy mowy i obecnie nie wykrywa ludzkich krzyków ani sygnałów zagrożenia.

Wcześniej, po krytyce ze strony grup obrony praw człowieka, Flock zmienił opis tej funkcji: początkowo firma informowała, że technologia będzie reagować na krzyki, a następnie zastąpiła to sformułowaniem dotyczącym odgłosów ludzkiego cierpienia. Później Flock oświadczył, że usunął możliwość wykrywania takich sygnałów dla klientów, którzy ją testowali.

W sekcji pytań i odpowiedzi na stronie firmy podano, że system Gunshot and Audio Detection, poza strzałami, może wykrywać fajerwerki, sideshows i inne zdarzenia zakłócające spokój społeczności. Wskazano tam również, że biblioteka wykrywania jest stale rozszerzana zgodnie z potrzebami klientów. Wobec obaw dotyczących masowej inwigilacji działalność Flock jest krytykowana przez obrońców praw człowieka, w tym Amerykańską Unię Swobód Obywatelskich.

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