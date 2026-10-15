Ubisoft планує закрити RedLynx і скоротити до 122 працівників — Engadget

Компанія Ubisoft запропонувала закрити студію RedLynx у Фінляндії, що може зачепити до 52 посад, а в Ubisoft Singapore скорочення торкнулися 70 посад. Загалом ці рішення у Фінляндії та Сінгапурі стосуються до 122 працівників, повідомляє Engadget.

Закриття RedLynx і зміни в Сінгапурі

В Ubisoft заявили, що пропозиція про закриття RedLynx ще має пройти місцеву процедуру переговорів щодо змін. Скорочення 70 посад у Сінгапурі компанія пояснила потребою привести роботу студії у відповідність до майбутніх виробничих потреб.

RedLynx, відома як творець серії Trials, увійшла до складу Ubisoft у 2011 році. Рік тому компанія вже скорочувала десятки працівників цієї студії. Останньою грою, яку RedLynx розробила самостійно, була мобільна гра з декоруванням і головоломками Gwen's Getaway. Ubisoft скасувала її трохи більш як через рік після м'якого запуску у 2023 році.

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Ubisoft Singapore відкрили у 2008 році як студію підтримки. Робота її команди над морськими боями в іграх Assassin's Creed згодом привела до розробки Skull and Bones, що вийшла на початку 2024 року після численних перенесень.

Окремі плани в Німеччині

Окремо Ubisoft має намір зменшити штат у Німеччині приблизно на 100 працівників. Ця оцінка не входить до кількості до 122 посад у Фінляндії та Сінгапурі. У трьох студіях компанії в Німеччині працює понад 600 людей. За даними GameFile, Ubisoft планує запропонувати співробітникам добровільні виплати за звільнення та сподівається уникнути примусових скорочень.

Останнім часом RedLynx і Ubisoft Singapore підтримували інші студії видавця. Обидві команди увійшли до підрозділу Creative Network після реструктуризації, оголошеної Ubisoft торік. У межах скорочення витрат компанія цього року також скасувала щонайменше шість ігор і закрила студії у Вінніпезі, Белграді та Галіфаксі.

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