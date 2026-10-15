Ubisoft zaproponował zamknięcie studia RedLynx w Finlandii, co może dotyczyć do 52 stanowisk, natomiast redukcje w Ubisoft Singapore objęły 70 stanowisk. Łącznie decyzje te w Finlandii i Singapurze dotyczą do 122 pracowników, informuje Engadget.

Zamknięcie RedLynx i zmiany w Singapurze

Ubisoft oświadczył, że propozycja zamknięcia RedLynx musi jeszcze przejść lokalną procedurę negocjacji dotyczących zmian. Firma wyjaśniła likwidację 70 stanowisk w Singapurze potrzebą dostosowania działalności studia do przyszłych potrzeb produkcyjnych.

RedLynx, znane jako twórca serii Trials, weszło w skład Ubisoftu w 2011 roku. Rok temu firma już zwolniła dziesiątki pracowników tego studia. Ostatnią grą samodzielnie opracowaną przez RedLynx była mobilna gra dekoracyjno-logiczna Gwen's Getaway. Ubisoft anulował ją nieco ponad rok po miękkim uruchomieniu w 2023 roku.

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Ubisoft Singapore otwarto w 2008 roku jako studio wspierające. Praca jego zespołu nad walkami morskimi w grach Assassin's Creed doprowadziła później do stworzenia Skull and Bones, które ukazało się na początku 2024 roku po licznych opóźnieniach.

Odrębne plany w Niemczech

Osobno Ubisoft zamierza zmniejszyć zatrudnienie w Niemczech o około 100 pracowników. Szacunek ten nie wchodzi w skład liczby do 122 stanowisk w Finlandii i Singapurze. W trzech studiach firmy w Niemczech pracuje ponad 600 osób. Według GameFile Ubisoft planuje zaoferować pracownikom dobrowolne odprawy i ma nadzieję uniknąć przymusowych zwolnień.

W ostatnim czasie RedLynx i Ubisoft Singapore wspierały inne studia wydawcy. Oba zespoły weszły w skład działu Creative Network po restrukturyzacji ogłoszonej przez Ubisoft w ubiegłym roku. W ramach cięcia kosztów firma w tym roku anulowała również co najmniej sześć gier i zamknęła studia w Winnipeg, Belgradzie i Halifaksie.

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