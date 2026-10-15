Компания Ubisoft предложила закрыть студию RedLynx в Финляндии, что может затронуть до 52 должностей, а сокращения в Ubisoft Singapore коснулись 70 должностей. В общей сложности эти решения в Финляндии и Сингапуре касаются до 122 сотрудников, сообщает Engadget.

Закрытие RedLynx и изменения в Сингапуре

В Ubisoft заявили, что предложение о закрытии RedLynx еще должно пройти местную процедуру переговоров об изменениях. Сокращение 70 должностей в Сингапуре компания объяснила необходимостью привести работу студии в соответствие с будущими производственными потребностями.

RedLynx, известная как создатель серии Trials, вошла в состав Ubisoft в 2011 году. Год назад компания уже сократила десятки сотрудников этой студии. Последней игрой, которую RedLynx разработала самостоятельно, была мобильная игра о декорировании и головоломках Gwen's Getaway. Ubisoft отменила ее чуть более чем через год после мягкого запуска в 2023 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ubisoft Singapore открылась в 2008 году как студия поддержки. Работа ее команды над морскими боями в играх Assassin's Creed впоследствии привела к разработке Skull and Bones, вышедшей в начале 2024 года после многочисленных переносов.

Отдельные планы в Германии

Отдельно Ubisoft намерена сократить штат в Германии примерно на 100 сотрудников. Эта оценка не входит в число до 122 должностей в Финляндии и Сингапуре. В трех студиях компании в Германии работают более 600 человек. По данным GameFile, Ubisoft планирует предложить сотрудникам добровольные выплаты при увольнении и надеется избежать принудительных сокращений.

В последнее время RedLynx и Ubisoft Singapore поддерживали другие студии издателя. Обе команды вошли в подразделение Creative Network после реструктуризации, объявленной Ubisoft в прошлом году. В рамках сокращения расходов компания в этом году также отменила как минимум шесть игр и закрыла студии в Виннипеге, Белграде и Галифаксе.

Читай нас в