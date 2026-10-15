育碧计划关闭 RedLynx 并裁减最多 122 名员工——Engadget

育碧提议关闭其位于芬兰的 RedLynx 工作室，此举可能影响最多 52 个职位；育碧新加坡工作室的裁减则涉及 70 个职位。芬兰和新加坡的这些决定合计涉及最多 122 名员工，Engadget 报道。

关闭 RedLynx 及新加坡的变化

育碧表示，关闭 RedLynx 的提议仍须经过当地的变更协商程序。公司解释称，裁减新加坡的 70 个职位是为了使工作室的运营与未来的制作需求保持一致。

RedLynx 以《Trials》系列的创作者而闻名，于 2011 年成为育碧的一部分。一年前，公司已经裁减了该工作室数十名员工。RedLynx 最后一款独立开发的游戏是手机装饰和解谜游戏《Gwen's Getaway》。育碧在该游戏于 2023 年软启动后一年多一点将其取消。

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育碧新加坡工作室于 2008 年作为支持工作室成立。其团队在《刺客信条》游戏中进行的海战工作后来促成了《碧海黑帆》的开发，该游戏在多次延期后于 2024 年初推出。

德国的单独计划

此外，育碧打算在德国减少约 100 名员工。这一估计不计入芬兰和新加坡最多 122 个职位的数量。该公司在德国的三家工作室雇用了 600 多人。据 GameFile 称，育碧计划向员工提供自愿离职补偿，并希望避免强制裁员。

最近，RedLynx 和育碧新加坡工作室一直在支持这家发行商的其他工作室。在育碧去年宣布重组后，这两支团队都被纳入 Creative Network 部门。作为削减成本措施的一部分，该公司今年还取消了至少六款游戏，并关闭了位于温尼伯、贝尔格莱德和哈利法克斯的工作室。

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