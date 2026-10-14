Anthropic просить апеляційний суд США переглянути справу про рішення Пентагону — CNBC

Компанія Anthropic звернулася до федерального апеляційного суду у Вашингтоні, США, з проханням повторно розглянути її апеляцію у справі щодо рішення Пентагону визнати компанію ризиком для ланцюгів постачання. У вересні Апеляційний суд округу Колумбія рішенням 2:1 залишив чинним рішення Міністерства оборони США.

Позиція Anthropic

За повідомленням CNBC, у клопотанні, поданому у вівторок, адвокати Anthropic заявили, що суд проігнорував докази того, що рішення Пентагону було відповіддю на публічні заяви компанії про безпеку штучного інтелекту.

Юристи компанії стверджують, що Anthropic визнали ризиком для національної безпеки та ланцюгів постачання після її відмови дозволити використовувати моделі для масового стеження за американцями або в летальних автономних бойових системах. Також вони заявили, що моделі компанії допомагають захищати країну.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рішення Пентагону та суду

Міністерство оборони США присвоїло Anthropic статус ризику для ланцюгів постачання у березні. Це заблокувало оборонним підрядникам використання технологій компанії під час роботи з відомством. Рішенню передував зрив переговорів про те, як військові можуть застосовувати моделі Claude.

Anthropic подала позов проти адміністрації президента Дональда Трампа, намагаючись скасувати це рішення. У вересні суд відхилив аргументи компанії про те, що заборона на використання моделей Claude була свавільною, несанкціонованою та неконституційною.

Попередня співпраця

До того як конфлікт став публічним, Anthropic співпрацювала з низкою американських державних установ, зокрема з Міністерством оборони. У липні 2025 року компанія уклала з Пентагоном контракт на 200 млн доларів, однак переговори щодо розгортання Claude на платформі GenAI.mil, які почалися у вересні того ж року, завершилися без домовленості. Представники Anthropic і Пентагону не надали CNBC оперативних коментарів.

Читай нас у