Firma Anthropic zwróciła się do federalnego sądu apelacyjnego w Waszyngtonie w USA z prośbą o ponowne rozpatrzenie jej apelacji w sprawie decyzji Pentagonu o uznaniu spółki za zagrożenie dla łańcuchów dostaw. We wrześniu Sąd Apelacyjny Okręgu Kolumbii stosunkiem głosów 2:1 utrzymał w mocy decyzję Departamentu Obrony USA.

Jak informuje CNBC, we wniosku złożonym we wtorek prawnicy Anthropic oświadczyli, że sąd zignorował dowody na to, iż decyzja Pentagonu była odpowiedzią na publiczne wypowiedzi firmy dotyczące bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.

Stanowisko Anthropic

Prawnicy firmy twierdzą, że Anthropic uznano za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i łańcuchów dostaw po tym, jak odmówiła ona zezwolenia na wykorzystywanie modeli do masowej inwigilacji Amerykanów lub w śmiercionośnych autonomicznych systemach bojowych. Oświadczyli również, że modele firmy pomagają chronić kraj.

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Decyzja Pentagonu i sądu

Departament Obrony USA nadał Anthropic status zagrożenia dla łańcuchów dostaw w marcu. Zablokowało to wykonawcom obronnym możliwość wykorzystywania technologii firmy podczas pracy z resortem. Decyzję poprzedziło zerwanie negocjacji dotyczących sposobu, w jaki wojsko mogłoby wykorzystywać modele Claude.

Anthropic złożyła pozew przeciwko administracji prezydenta Donalda Trumpa, dążąc do uchylenia tej decyzji. We wrześniu sąd odrzucił argumenty firmy, że zakaz używania modeli Claude był arbitralny, nieuprawniony i niekonstytucyjny.

Wcześniejsza współpraca

Zanim konflikt stał się publiczny, Anthropic współpracowała z szeregiem amerykańskich instytucji państwowych, w tym z Departamentem Obrony. W lipcu 2025 roku firma zawarła z Pentagonem kontrakt o wartości 200 mln dolarów, jednak negocjacje dotyczące wdrożenia Claude na platformie GenAI.mil, rozpoczęte we wrześniu tego samego roku, zakończyły się bez porozumienia. Przedstawiciele Anthropic i Pentagonu nie udzielili CNBC szybkich komentarzy.

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