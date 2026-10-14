Anthropic已请求美国华盛顿联邦上诉法院重新审理其上诉，该案涉及五角大楼将该公司认定为供应链风险的决定。9月，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院以2比1的裁决维持了美国国防部的决定。

据CNBC报道，Anthropic的律师在周二提交的动议中表示，法院忽视了相关证据，即五角大楼的决定是对该公司有关人工智能安全的公开声明作出的回应。

Anthropic的立场

该公司的律师称，在Anthropic拒绝允许将其模型用于对美国人的大规模监控或致命性自主作战系统后，该公司被认定为国家安全和供应链风险。他们还表示，该公司的模型有助于保护国家。

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五角大楼和法院的决定

美国国防部于3月赋予Anthropic供应链风险地位。这阻止了国防承包商在与该部门合作时使用该公司的技术。该决定之前，双方就军方如何使用Claude模型的谈判破裂。

Anthropic对唐纳德·特朗普总统的政府提起诉讼，试图推翻这一决定。9月，法院驳回了该公司的论点，即禁止使用Claude模型是武断的、未经授权的和违宪的。

此前的合作

在冲突公开化之前，Anthropic曾与多家美国政府机构合作，其中包括国防部。2025年7月，该公司与五角大楼签署了一份价值2亿美元的合同，但于同年9月开始的关于在GenAI.mil平台部署Claude的谈判未能达成协议。Anthropic和五角大楼的代表未向CNBC提供及时评论。

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