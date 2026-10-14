Компания Anthropic обратилась в федеральный апелляционный суд в Вашингтоне, США, с просьбой повторно рассмотреть ее апелляцию по делу о решении Пентагона признать компанию риском для цепочек поставок. В сентябре Апелляционный суд округа Колумбия решением 2:1 оставил в силе решение Министерства обороны США.

По данным CNBC, в ходатайстве, поданном во вторник, адвокаты Anthropic заявили, что суд проигнорировал доказательства того, что решение Пентагона было ответом на публичные заявления компании о безопасности искусственного интеллекта.

Позиция Anthropic

Юристы компании утверждают, что Anthropic признали риском для национальной безопасности и цепочек поставок после ее отказа разрешить использовать модели для массовой слежки за американцами или в летальных автономных боевых системах. Они также заявили, что модели компании помогают защищать страну.

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Решение Пентагона и суда

Министерство обороны США присвоило Anthropic статус риска для цепочек поставок в марте. Это заблокировало оборонным подрядчикам использование технологий компании при работе с ведомством. Решению предшествовал срыв переговоров о том, как военные могут применять модели Claude.

Anthropic подала иск против администрации президента Дональда Трампа, пытаясь отменить это решение. В сентябре суд отклонил аргументы компании о том, что запрет на использование моделей Claude был произвольным, несанкционированным и неконституционным.

Предыдущая сотрудничество

До того как конфликт стал публичным, Anthropic сотрудничала с рядом американских государственных учреждений, в том числе с Министерством обороны. В июле 2025 года компания заключила с Пентагоном контракт на 200 млн долларов, однако переговоры о развертывании Claude на платформе GenAI.mil, начавшиеся в сентябре того же года, завершились без договоренности. Представители Anthropic и Пентагона не предоставили CNBC оперативных комментариев.

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