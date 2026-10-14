Компания Science Corporation имплантировала чип для восстановления зрения PRIMA первому пациенту с болезнью Штаргардта в рамках клинического исследования в Сиднейской глазной больнице в Австралии. Об этом сообщил генеральный директор компании Макс Ходак, бывший президент и сооснователь Neuralink. Как пишет TechCrunch, имплантацию провели в мае.

Первые результаты реабилитации

По данным Science Corporation, во время первого сеанса реабилитации пациент увидел букву, а во время второго смог прочитать слово. Болезнь Штаргардта является наследственным заболеванием глаз, которое постепенно разрушает центральное зрение.

Заболевание поражает внешнюю часть сетчатки, из-за чего отмирают светочувствительные клетки. В то же время внутренняя часть сетчатки, которая передает визуальные сигналы в мозг, может оставаться неповрежденной. Болезнь вызывает центральное слепое пятно, которое постепенно увеличивается. По приведенным изданием данным, из-за нее зрение потеряли около 150 тысяч человек в мире. В настоящее время болезнь считается неизлечимой.

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Как работает имплантат

PRIMA — это чип размером 2 на 2 миллиметра, который во время процедуры, длящейся около часа, устанавливают в задней части глаза, где фоторецепторы уже дегенерировали. Пациенты также используют очки с камерой, которые передают изображение на имплантат. Он фактически выполняет функцию искусственных фоторецепторов.

Текущая версия системы обеспечивает небольшой участок черно-белого центрального зрения с высокой контрастностью. Она не дает широкого поля зрения или цветного изображения, однако может позволить различать несколько букв одновременно. По словам Ходака, компания работает над следующим поколением устройства с более широким полем зрения и меньшими электродами.

PRIMA уже доступна в Европе для пациентов, потерявших зрение из-за географической атрофии — развитой формы возрастной макулярной дегенерации. Ходак также назвал разработку частью более широкой работы Science Corporation над интерфейсами мозг—компьютер. Компания рассматривает такие технологии как возможные медицинские применения, а не только как способ управления компьютерами.

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