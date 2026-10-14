Science Corporation在澳大利亚悉尼眼科医院开展的一项临床试验中，为首名斯塔加特病患者植入了用于恢复视力的PRIMA芯片。该公司首席执行官马克斯·霍达克表示，他曾任Neuralink总裁并是其联合创始人。TechCrunch报道，这项植入手术于5月进行。

康复的初步结果

Science Corporation称，在首次康复训练中，患者看到了一个字母；在第二次训练中，患者能够读出一个单词。斯塔加特病是一种遗传性眼病，会逐渐破坏中央视力。

该疾病会影响视网膜外层，导致感光细胞死亡。与此同时，向大脑传递视觉信号的视网膜内层可能保持完好。该疾病会造成一个逐渐扩大的中央盲点。根据该媒体援引的数据，全球约有15万人因此失明。目前，这种疾病被认为无法治愈。

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植入物如何工作

PRIMA是一枚2毫米乘2毫米的芯片，在约一小时的手术中被植入眼球后部，即光感受器已经退化的部位。患者还会使用配有摄像头的眼镜，将图像传送至植入物。它实际上发挥着人工光感受器的作用。

该系统的当前版本可提供一小块高对比度的黑白中央视野。它无法提供宽广视野或彩色图像，但可能使患者能够同时分辨几个字母。霍达克表示，公司正在研发下一代设备，其视野更大，电极更小。

PRIMA已在欧洲面向因地图状萎缩而失明的患者提供使用，该病是年龄相关性黄斑变性的晚期形式。霍达克还称，这项研发是Science Corporation在脑机接口领域更广泛工作的一部分。该公司将此类技术视为潜在的医疗应用，而不只是控制计算机的方式。

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