У США Федеральне бюро розслідувань (ФБР), за заявою OpenAI, заарештувало працівника компанії у зв’язку зі складним пристроєм для прослуховування, який знайшли прихованим в одному з її офісів. Про це повідомила OpenAI, передає CBC World.

Виявлення пристрою

Розробник ChatGPT заявив, що використав внутрішні моделі штучного інтелекту, щоб встановити особу, яка, за твердженням компанії, встановила пристрій, а також простежити його походження. OpenAI звернулася до ФБР, яке продовжує розслідування.

В OpenAI зазначили, що наразі не мають ознак неправомірного доступу цієї людини до ваг моделей, вихідного коду або даних клієнтів. Компанія повідомила, що працівника звільнили.

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Заява OpenAI

За словами OpenAI, її програма безпеки розрахована на протидію різним загрозам, зокрема внутрішнім ризикам, кіберзлочинцям і державам. У компанії назвали цей випадок прикладом того, як ШІ може допомагати реагувати на складні безпекові загрози.

ФБР не надало Reuters оперативного коментаря щодо додаткових деталей справи.

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