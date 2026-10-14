W Stanach Zjednoczonych Federalne Biuro Śledcze (FBI), według OpenAI, aresztowało pracownika firmy w związku ze skomplikowanym urządzeniem podsłuchowym, które znaleziono ukryte w jednym z jej biur. Poinformowało o tym OpenAI, jak podaje CBC World.

Odkrycie urządzenia

Twórca ChatGPT oświadczył, że wykorzystał wewnętrzne modele sztucznej inteligencji, aby ustalić tożsamość osoby, która, jak twierdzi firma, zainstalowała urządzenie, a także prześledzić jego pochodzenie. OpenAI zwróciło się do FBI, które kontynuuje dochodzenie.

OpenAI zaznaczyło, że obecnie nie ma oznak nieuprawnionego dostępu tej osoby do wag modeli, kodu źródłowego ani danych klientów. Firma poinformowała, że pracownik został zwolniony.

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Oświadczenie OpenAI

Według OpenAI jej program bezpieczeństwa jest zaprojektowany do przeciwdziałania różnym zagrożeniom, w tym ryzykom wewnętrznym, cyberprzestępcom i państwom. Firma nazwała tę sprawę przykładem tego, jak AI może pomagać reagować na złożone zagrożenia bezpieczeństwa.

FBI nie udzieliło Reutersowi natychmiastowego komentarza w sprawie dodatkowych szczegółów sprawy.

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