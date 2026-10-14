В США Федеральное бюро расследований (ФБР), по заявлению OpenAI, арестовало сотрудника компании в связи со сложным устройством для прослушивания, найденным скрытым в одном из ее офисов. Об этом сообщила OpenAI, передает CBC World.

Обнаружение устройства

Разработчик ChatGPT заявил, что использовал внутренние модели искусственного интеллекта, чтобы установить личность человека, который, как утверждает компания, установил устройство, а также отследить его происхождение. OpenAI обратилась в ФБР, которое продолжает расследование.

В OpenAI отметили, что пока не имеют признаков неправомерного доступа этого человека к весам моделей, исходному коду или данным клиентов. Компания сообщила, что сотрудника уволили.

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Заявление OpenAI

По словам OpenAI, ее программа безопасности рассчитана на противодействие различным угрозам, в частности внутренним рискам, киберпреступникам и государствам. В компании назвали этот случай примером того, как ИИ может помогать реагировать на сложные угрозы безопасности.

ФБР не предоставило Reuters оперативного комментария относительно дополнительных деталей дела.

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