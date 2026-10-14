Applied Materials представила у США центр EPIC із інвестиціями до $5 млрд — Fortune

Applied Materials представила в Саннівейлі, штат Каліфорнія, дослідницький центр напівпровідників EPIC. Компанія очікує, що загальні капітальні інвестиції в об’єкт сягнуть $5 млрд, повідомляє Fortune.

Центр збудували на кампусі Applied Materials неподалік від штаб-квартири компанії. Будівництво тривало два роки. Площа споруди зі скла, бетону та сталі становить 600 тис. квадратних футів, або близько 55,7 тис. квадратних метрів.

Спільні дослідження виробників чипів

Партнерами проєкту стали Intel, TSMC, Micron, SK Hynix і Samsung. Вони матимуть у центрі власні команди дослідників, які працюватимуть разом з інженерами Applied Materials і отримуватимуть ранній доступ до нового обладнання компанії. Мета співпраці — розроблення технологій для мікропроцесорів і мікросхем пам’яті.

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Чисті приміщення EPIC, де дослідники працюватимуть з обладнанням для витравлювання мікроскопічних схем на кремнієвих пластинах, займатимуть площу, еквівалентну трьом футбольним полям. Конкуренти на ринку пам’яті, зокрема Micron і SK Hynix, матимуть окремі випробувальні зони з передовим обладнанням і спеціалізованими командами Applied Materials.

Заявлена мета — скоротити цикл розробки

Applied Materials назвала EPIC найбільшою інвестицією у США в дослідження та розробки передового обладнання для виробництва напівпровідників. За оцінкою компанії, спільна робота в центрі може скоротити шлях від концепції нового покоління архітектур чипів до комерціалізації з типових 10–12 років до шести років.

Президент і генеральний директор Applied Materials Гері Дікерсон заявив, що спільна робота розробників в одному місці та ранній доступ до технологій для нових архітектур штучного інтелекту можуть суттєво змінити процес створення чипів. EPIC призначений лише для досліджень, а не для комерційного виробництва напівпровідників.

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