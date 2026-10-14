Applied Materials представила в Саннивейле, штат Калифорния, исследовательский центр полупроводников EPIC. Компания ожидает, что общие капитальные инвестиции в объект достигнут $5 млрд, сообщает Fortune.

Центр построили на кампусе Applied Materials недалеко от штаб-квартиры компании. Строительство длилось два года. Площадь сооружения из стекла, бетона и стали составляет 600 тыс. квадратных футов, или около 55,7 тыс. квадратных метров.

Совместные исследования производителей чипов

Партнерами проекта стали Intel, TSMC, Micron, SK Hynix и Samsung. У них будут в центре собственные команды исследователей, которые будут работать вместе с инженерами Applied Materials и получать ранний доступ к новому оборудованию компании. Цель сотрудничества — разработка технологий для микропроцессоров и микросхем памяти.

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Чистые помещения EPIC, где исследователи будут работать с оборудованием для вытравливания микроскопических схем на кремниевых пластинах, займут площадь, эквивалентную трем футбольным полям. Конкуренты на рынке памяти, в частности Micron и SK Hynix, получат отдельные испытательные зоны с передовым оборудованием и специализированными командами Applied Materials.

Заявленная цель — сократить цикл разработки

Applied Materials назвала EPIC крупнейшей инвестицией в США в исследования и разработки передового оборудования для производства полупроводников. По оценке компании, совместная работа в центре может сократить путь от концепции архитектур чипов нового поколения до коммерциализации с типичных 10–12 лет до шести лет.

Президент и генеральный директор Applied Materials Гэри Дикерсон заявил, что совместная работа разработчиков в одном месте и ранний доступ к технологиям для новых архитектур искусственного интеллекта могут существенно изменить процесс создания чипов. EPIC предназначен только для исследований, а не для коммерческого производства полупроводников.

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