Applied Materials在加利福尼亚州桑尼维尔推出了EPIC半导体研究中心。该公司预计，对该设施的资本投资总额将达到50亿美元，《财富》杂志报道。

该中心建在Applied Materials总部附近的公司园区内。建设历时两年。这座由玻璃、混凝土和钢材建成的建筑面积为60万平方英尺，约合5.57万平方米。

芯片制造商联合研究

英特尔、台积电、美光、SK海力士和三星成为该项目的合作伙伴。它们将在该中心设立各自的研究团队，与Applied Materials工程师共同工作，并提前获得该公司的新设备。合作目标是开发用于微处理器和存储芯片的技术。

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EPIC的洁净室将用于让研究人员操作在硅晶圆上蚀刻微观图案的设备，其面积相当于三个足球场。包括美光和SK海力士在内的存储市场竞争对手将拥有独立的测试区域，配备先进设备和Applied Materials的专业团队。

宣称的目标是缩短开发周期

Applied Materials称，EPIC是美国在先进半导体制造设备研发领域规模最大的投资。该公司估计，中心内的联合工作可将新一代芯片架构从概念到商业化的周期从通常的10至12年缩短至6年。

Applied Materials总裁兼首席执行官加里·迪克森表示，开发人员在同一地点协同工作，以及及早获得用于新人工智能架构的技术，可能会显著改变芯片的创建流程。EPIC仅用于研究，而非半导体的商业化生产。

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