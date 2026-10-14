Applied Materials zaprezentowała w Sunnyvale w Kalifornii centrum badań nad półprzewodnikami EPIC. Firma oczekuje, że łączne inwestycje kapitałowe w obiekt osiągną 5 mld dolarów, informuje Fortune.

Centrum zbudowano na kampusie Applied Materials niedaleko siedziby głównej firmy. Budowa trwała dwa lata. Powierzchnia konstrukcji ze szkła, betonu i stali wynosi 600 tys. stóp kwadratowych, czyli około 55,7 tys. metrów kwadratowych.

Wspólne badania producentów chipów

Partnerami projektu zostały Intel, TSMC, Micron, SK Hynix i Samsung. Będą one mieć w centrum własne zespoły badaczy, które będą pracować razem z inżynierami Applied Materials i otrzymają wczesny dostęp do nowego sprzętu firmy. Celem współpracy jest opracowywanie technologii dla mikroprocesorów i układów pamięci.

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Pomieszczenia czyste EPIC, w których badacze będą pracować ze sprzętem do wytrawiania mikroskopijnych wzorów na płytkach krzemowych, zajmą powierzchnię odpowiadającą trzem boiskom piłkarskim. Konkurenci na rynku pamięci, w tym Micron i SK Hynix, będą mieć oddzielne strefy testowe z zaawansowanym sprzętem i wyspecjalizowanymi zespołami Applied Materials.

Deklarowany cel — skrócenie cyklu rozwoju

Applied Materials nazwała EPIC największą inwestycją w USA w badania i rozwój zaawansowanego sprzętu do produkcji półprzewodników. Według oceny firmy wspólna praca w centrum może skrócić drogę od koncepcji architektur chipów nowej generacji do komercjalizacji z typowych 10–12 lat do sześciu lat.

Prezes i dyrektor generalny Applied Materials Gary Dickerson oświadczył, że wspólna praca twórców w jednym miejscu oraz wczesny dostęp do technologii dla nowych architektur sztucznej inteligencji mogą znacząco zmienić proces tworzenia chipów. EPIC jest przeznaczone wyłącznie do badań, a nie do komercyjnej produkcji półprzewodników.

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